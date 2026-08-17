Archiviato il successo in Coppa Italia contro il Benevento, la Fiorentina può concentrarsi sull’esordio in Serie A contro la Roma, in programma lunedì alle 20.45 all’Olimpico. Dopo la gara di venerdì, la squadra ha svolto una seduta di scarico al Viola Park, durante la quale il nuovo acquisto Mateo Pellegrino ha lavorato per la prima volta con i compagni. Sono poi arrivati due giorni di riposo, prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani.

Da quel momento il gruppo lavorerà quotidianamente fino a domenica, quando sono previste la rifinitura e la partenza per la Capitale. Fabio Grosso e il suo staff si concentreranno soprattutto sul recupero dei giocatori che hanno accusato qualche problema nella sfida di Coppa Italia.

Non preoccupano le condizioni di Joao Mario e Arthur Atta, sostituiti rispettivamente all’intervallo e al 65’ contro il Benevento, mentre anche Alex Jimenez, lasciato a riposo per un problema accusato nei giorni precedenti, dovrebbe rientrare gradualmente in gruppo. L’obiettivo della Fiorentina è quindi presentarsi all’Olimpico con l’intera rosa a disposizione e diverse alternative per le scelte di Grosso. Lo scrive la Nazione.