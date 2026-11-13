La Fiorentina può costruire la propria identità offensiva attorno a Mateo Pellegrino, Franco Mastantuono e Alieu Njie, che dopo 11 giornate di Serie A hanno già segnato 11 gol: quattro a testa per Pellegrino e Mastantuono, tre per Njie. Pellegrino, 25 anni e 192 centimetri, è il riferimento centrale e dà presenza in area e profondità. Per sfruttarne le qualità servono cross, spinta sulle fasce e compagni che accompagnino l’azione, così da distribuire i compiti di sponda e finalizzazione.

Mastantuono, 19 anni ancora da compiere e già passato da River Plate e Real Madrid, porta inventiva tra le linee e capacità di trovare la soluzione individuale. È già in grado di decidere le partite e può crescere nella gestione del possesso e nella scelta dei tempi, mettendo la sua tecnica al servizio della manovra. Njie, 21 anni, aggiunge velocità, accelerazione e attacco dello spazio. I margini di crescita riguardano la continuità, la lettura delle situazioni e la precisione nell’ultimo gesto, aspetti su cui può migliorare giocando con regolarità e avendo il tempo di imparare dagli errori.

La sfida per la Fiorentina è integrare queste caratteristiche in un reparto complementare e trasformare i tre giocatori in un patrimonio prima tecnico e poi economico. Continuità d’impiego, compiti chiari, compagni esperti e sostegno nei momenti difficili possono accompagnarne la crescita. Il progetto richiede pazienza e responsabilità, tenendo insieme lo sviluppo dei singoli e le ambizioni della squadra. Lo scrive Nazione.