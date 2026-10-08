La lunga sosta sta finalmente per finire e Paolo Vanoli ha lavorato per mettere nuova linfa nella sua rosa: ora sarà il campo a dire quanto questa Fiorentina è cresciuta. L'esame Genoa sarà solo l'inizio, in un calendario che da qui alla prossima pausa sarà un vero tour de force anche contro formazioni costruite per stare in alto.

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Finora, ribadisce La Nazione, Vanoli ha dovuto ricostruire sul pessimo inizio firmato Grosso ridando fiducia all'ambiente e sfruttando la sosta come una seconda preparazione, ma adesso serve la riprova del campo. E senza fare tabelle. Questo mese servirà per capire quanto si possa alzare l'asticella, per misurare crescita e ambizioni: zero pressioni ma anche limiti, senza sbandierare traguardi ma senza volersi accontentare.