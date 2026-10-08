Dopo la lunga pausa ora la Fiorentina è pronta alla riprova del campo per dimostrare quanto sia cresciuta.

Redazione VN
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Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto

La lunga sosta sta finalmente per finire e Paolo Vanoli ha lavorato per mettere nuova linfa nella sua rosa: ora sarà il campo a dire quanto questa Fiorentina è cresciuta. L'esame Genoa sarà solo l'inizio, in un calendario che da qui alla prossima pausa sarà un vero tour de force anche contro formazioni costruite per stare in alto.

Ora la vera viola

Finora, ribadisce La Nazione, Vanoli ha dovuto ricostruire sul pessimo inizio firmato Grosso ridando fiducia all'ambiente e sfruttando la sosta come una seconda preparazione, ma adesso serve la riprova del campo. E senza fare tabelle. Questo mese servirà per capire quanto si possa alzare l'asticella, per misurare crescita e ambizioni: zero pressioni ma anche limiti, senza sbandierare traguardi ma senza volersi accontentare.
FIORENTINA VS NAPOLI

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