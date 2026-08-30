In attesa del nuovo centravanti, la Fiorentina ha chiuso l’acquisto di Alieu Njie dal Torino. L’esterno offensivo classe 2005 arriverà per 16 milioni di euro più 4 di bonus e firmerà un contratto fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione. Oggi è atteso al Viola Park per le visite mediche e la firma.

L’arrivo di Njie non completerà necessariamente il reparto degli esterni. Paratici e Goretti hanno infatti avviato una trattativa con il Leeds per Wilfried Gnonto, individuato come un altro possibile rinforzo da consegnare a Grosso. I contatti potrebbero intensificarsi già nelle prossime ore.

Resta aperto anche il fronte Joshua Zirkzee, obiettivo principale per sostituire Kean. La Fiorentina sta cercando di convincere il giocatore e il Manchester United, ma rimane il nodo della formula: i viola puntano a un prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi preferirebbero una soluzione temporanea senza opzione. Anche Zirkzee, intanto, sarebbe in attesa di eventuali altre offerte. Lo scrive la Nazione.