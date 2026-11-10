Il pareggio con la Juventus ha restituito fiducia alla Fiorentina e allentato la tensione attorno alla squadra e a Paolo Vanoli. Il tecnico ha schierato la formazione più competitiva in base alle condizioni e alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, poi ha usato i cambi per rispondere alle esigenze della partita, mantenendo l’assetto di partenza. Tra le risposte più convincenti c’è quella di Pellegrino, autore di una prova solida da centravanti. Resta il rammarico per gli errori individuali che, secondo l’articolo, hanno pesato sul risultato più dei problemi d’impostazione.

Il primo aspetto da correggere è la distanza tra difesa e centrocampo. Accorciare la squadra aiuterebbe i viola a concedere meno spazi, recuperare palla con maggiore efficacia e ripartire con i compagni più vicini. Vanoli vuole alzare progressivamente il baricentro, organizzare la pressione per riconquistare il pallone lontano dalla propria porta e usare il possesso per controllare la partita, gestire i momenti di difficoltà e costringere gli avversari a rincorrere.

La rosa è stata costruita con giocatori più a loro agio nell’aggredire in avanti che nel difendere. Le lacune difensive potrebbero essere affrontate nel mercato di gennaio, con la ricerca dei profili adatti già sul tavolo di Fabio Paratici e del suo staff. Nelle prossime settimane il lavoro sul campo servirà a trasformare queste idee in automatismi, a partire dai movimenti coordinati della pressione. Il calendario dopo la sosta offrirà alla Fiorentina l’occasione per dare continuità ai progressi mostrati contro la Juventus. Lo scrive la Nazione.