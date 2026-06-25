Nazione: “Paratici pensa in grande. Vuole riunire la coppia Lang-Bakayoko”

Paratici vuole una Fiorentina che sviluppi il gioco sulle ali. Lang e Bakayoko sono il sogno della Fiorentina

La Fiorentina di Fabio Grosso sarà una squadra che punterà sulle sue ali. Ali che però dovranno arrivare dal mercato. Come scrive La Nazione, i sogni sugli esterni sono due: Johan Bakayoko e Noa Lang . Due nomi complessi, ma non casuali.

Insieme al Psv tra il 2023 ed il 2025, hanno dominato l'Eredivisie sotto la guida di Peter Bosz. Due ali dribblomani, con numeri offensivi di livello. Assieme ai vari De Jong, Tillman e Saibari, formavano un attacco esplosivo ad Eindovhen. L'ambizione di Paratici è di livello, ma non sarà semplice chiudere questi colpi.