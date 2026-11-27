Il ritiro della Fiorentina è iniziato ufficialmente ieri alle 12 con il pranzo al Viola Park. I giocatori sono arrivati a partire dalle 9.30: i primi sono stati gli infortunati Viery e Pongračić, l’ultimo il capitano De Gea alle 11.45. Il dg Alessandro Ferrari e il dt Roberto Goretti erano presenti fin dal mattino e sono stati raggiunti in tarda mattinata da Fabio Paratici. Dopo pranzo, la squadra ha rivisto in sala video i passaggi chiave del 3-0 di Monza, prima di scendere in campo per preparare la trasferta di Udine.

Al Viola Park c’è stato anche un nuovo confronto tra Paolo Vanoli e la squadra, alla presenza dei tre dirigenti e con toni più distesi rispetto al chiarimento negli spogliatoi del Brianteo. Il tecnico ha chiesto a tutti di dare di più e ha spiegato il senso del richiamo all’umiltà nel dopopartita: voleva far riflettere i giocatori su come avevano affrontato una gara di cui, a suo giudizio, avevano sottovalutato le difficoltà. Lo spogliatoio ha condiviso la scelta del ritiro, presentato come un’occasione per stare insieme e ripartire come gruppo.

La dirigenza resterà al fianco di Vanoli e della squadra per tutta la durata del ritiro, mentre circolano già voci su un possibile successore. La sfida di domenica a Udine pesa, ma il tecnico potrebbe avere ancora due o tre partite per rimettere in carreggiata la Fiorentina anche in caso di risultato o prestazione deludente in Friuli. Il club vuole evitare di ritrovarsi con un terzo allenatore a libro paga a quattro mesi dall’inizio del campionato. Lo scrive la Nazione.