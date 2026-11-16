Con un rosso di 136 milioni di euro a bilancio e circa 130 milioni investiti sul mercato estivo, la Fiorentina può recuperare una parte della spesa attraverso le cessioni. Nello scenario più favorevole, gli incassi potrebbero avvicinarsi a 110 milioni, a condizione che si concretizzino tutti i riscatti. L’operazione più ricca dell’estate è stata quella di Moise Kean, passato al Como per 36 milioni. L’attaccante è ancora senza gol in campionato ed è fermo dopo l’operazione alla tibia.

Tra le operazioni ancora da completare c’è quella di Roberto Piccoli, passato al Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per 18 milioni più 2 di bonus, a fronte dei 25 spesi per acquistarlo dal Cagliari. Il Torino ha versato un milione ciascuno per i prestiti di Niccolò Fortini e Pietro Comuzzo e potrà riscattarli rispettivamente per 9 e 20 milioni. La formula per Fortini ha permesso alla Fiorentina di trovare una sistemazione al classe 2006, che non voleva rinnovare.

Sono già definite le cessioni di Lucas Beltrán e Matías Moreno, rispettivamente per 7,3 e 6,5 milioni, con il 50% sulla futura rivendita per entrambi. Le operazioni minori hanno portato complessivamente oltre 13 milioni, a partire dai 4 milioni spettanti alla Fiorentina per la cessione di Costantino Favasuli al Napoli. La cifra finale dipenderà soprattutto dalle scelte del Torino e dalla salvezza del Bologna. Lo scrive la Nazione.