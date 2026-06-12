Nazione: “Paratici deve abbassare il monte ingaggi. Ecco i nomi in bilico”

Paratici deve abbassare il monte ingaggi. Per questo motivo la Fiorentina sarebbe pronta a valutare anche cessioni importanti e dolorose

Redazione VN 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 10:22)

Uno dei primi obiettivi fissati dalla nuova dirigenza viola riguarda la riduzione del monte ingaggi, ritenuto troppo elevato. Per questo motivo la Fiorentina sarebbe pronta a valutare anche cessioni importanti e dolorose, coinvolgendo alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa. Il caso di Moise Kean, che percepisce 4,5 milioni netti a stagione, sarà affrontato nei prossimi giorni, ma nelle valutazioni peseranno non solo gli aspetti economici.

Le riflessioni sono già in corso su alcuni senatori del gruppo. David De Gea, forte di un ingaggio da 3 milioni netti, potrebbe partire davanti a un'offerta compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro, anche se il portiere avrebbe espresso la volontà di restare a Firenze salvo proposte irrinunciabili. Situazione simile per Robin Gosens, che guadagna 2 milioni netti e che, pur avendo dichiarato pubblicamente di voler continuare in viola, paga le difficoltà fisiche evidenziate nell'ultima stagione.

Tra i nomi destinati a fare maggiormente mercato c'è anche Albert Gudmundsson. L'islandese, che percepisce 2,2 milioni netti, non è riuscito a incidere come ci si aspettava e la Fiorentina punta a incassare dalla sua cessione almeno una ventina di milioni di euro. Se De Gea e Gosens garantirebbero soprattutto un alleggerimento del monte stipendi, sarà proprio la possibile partenza di Gudmundsson a rappresentare una delle operazioni più delicate e strategiche dell'estate di Fabio Paratici. Lo scrive la Nazione.