La società viola conferma la fiducia a Vanoli dopo il tonfo di Monza. Il tecnico dovrà però risollevare subito la squadra.
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La pesante sconfitta di Monza non ha cambiato la posizione della società nei confronti di Paolo Vanoli. Nonostante il momento estremamente complicato della Fiorentina e le parole particolarmente dure pronunciate dall'allenatore nel postpartita, la dirigenza viola ha scelto di confermare il proprio sostegno al tecnico.
Come racconta La Nazione, nella giornata di ieri è emerso chiaramente l'appoggio delle figure dirigenziali di riferimento, da Ferrari a Paratici, non soltanto nei confronti dell'allenatore, ma anche delle sue dichiarazioni e del richiamo a una maggiore umiltà rivolto alla squadra.
Il futuro di Vanoli, dunque, non è in discussione. Sarà ancora lui a dover trovare la strada per tirare fuori la Fiorentina da una situazione sempre più delicata. La fiducia della società, tuttavia, porta con sé una responsabilità enorme: servono risposte immediate, a partire dalla prossima trasferta di Udine.
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