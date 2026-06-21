Nazione: “Paratici apre alla cessione di De Gea e Gosens. Scelta rischiosa”

Più complessa la situazione di David De Gea e Robin Gosens. La società ha aperto alla possibilità di una loro cessione

La Fiorentina si prepara a una profonda rivoluzione sul fronte delle uscite. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha individuato due categorie di giocatori destinati a lasciare il club: i cosiddetti “rami secchi”, ormai fuori dal progetto tecnico, e i “rami non più verdi”, elementi che non sembrano più adatti alla nuova Fiorentina affidata a Fabio Grosso.

Più complessa la situazione di David De Gea e Robin Gosens. La società ha aperto alla possibilità di una loro cessione, invitando gli agenti a valutare eventuali opportunità sul mercato. Una scelta motivata soprattutto dagli alti stipendi, ma che potrebbe avere conseguenze significative anche sul piano tecnico e umano, visto il ruolo da leader e punti di riferimento che entrambi hanno ricoperto nella scorsa stagione. Lo scrive la Nazione.