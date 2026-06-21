La Fiorentina si prepara a una profonda rivoluzione sul fronte delle uscite. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha individuato due categorie di giocatori destinati a lasciare il club: i cosiddetti “rami secchi”, ormai fuori dal progetto tecnico, e i “rami non più verdi”, elementi che non sembrano più adatti alla nuova Fiorentina affidata a Fabio Grosso.
La Nazione
Nazione: “Paratici apre alla cessione di De Gea e Gosens. Scelta rischiosa”
Tra i primi spicca Lucas Beltran, sempre più vicino al ritorno al River Plate. La trattativa si basa su una cifra di circa 8 milioni di euro e restano da definire alcuni dettagli, compreso il sì definitivo del giocatore. Per il club viola si tratterebbe di un’operazione importante anche dal punto di vista economico, considerando l’ingaggio da 1,6 milioni netti fino al 2028.
Più complessa la situazione di David De Gea e Robin Gosens. La società ha aperto alla possibilità di una loro cessione, invitando gli agenti a valutare eventuali opportunità sul mercato. Una scelta motivata soprattutto dagli alti stipendi, ma che potrebbe avere conseguenze significative anche sul piano tecnico e umano, visto il ruolo da leader e punti di riferimento che entrambi hanno ricoperto nella scorsa stagione. Lo scrive la Nazione.
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