Il centrocampo della Fiorentina, costruito in estate per unire talento, tecnica, fisicità e capacità di rompere le linee, fatica a trovare equilibrio tra difficoltà individuali, infortuni ed equivoci tattici. Il nodo principale riguarda la convivenza tra Fagioli e Oulai, che finora hanno condiviso appena 80 minuti in campo. L’ex juventino offre visione e organizzazione della manovra, ma perde efficacia quando deve concentrarsi sull’interdizione; l’ivoriano garantisce dinamismo, aggressività e accelerazioni. Schierarli in una mediana a due rischia però di lasciare troppi spazi nelle transizioni, soprattutto quando entrambi partecipano alla costruzione.

Il recupero di Atta potrebbe consentire a Vanoli di impostare un centrocampo a tre, con Oulai centrale, Fagioli mezzala e il francese sul lato opposto. L’ex Juventus potrebbe così giocare più avanti, alleggerendo i compiti di copertura e valorizzando la propria qualità negli ultimi trenta metri. Atta avrebbe invece il compito di collegare le due fasi e offrire profondità attraverso gli inserimenti, rendendo meno prevedibile la manovra. Resterebbe necessario un equilibrio collettivo, con Ndour e Brescianini disponibili per soluzioni dalle caratteristiche differenti.

L’alternativa prevede Fagioli davanti alla difesa e Oulai e Atta mezzali, ma richiederebbe progressi soprattutto nella fase senza palla dell’ivoriano e del francese. Il ritorno di Atta può quindi ampliare le possibilità tattiche e aiutare Vanoli a valorizzare il reparto, a condizione che il centrocampista riesca finalmente a esprimere sul campo le qualità attese a Firenze. Lo scrive la Nazione.