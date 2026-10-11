L’accoppiata Oulai-Fagioli non ha funzionato contro il Genoa: i due hanno condiviso soltanto i primi 45 minuti, senza riuscire a essere complementari. Una combinazione molto attesa e richiesta fin dall’inizio della stagione, quando Fabio Grosso li considerava alternativi anziché elementi sui quali costruire insieme il centrocampo viola, deludendo le aspettative di molti.

Vanoli ha mostrato una visione opposta e ha deciso di schierarli insieme a Marassi, ma l’intesa tattica è mancata completamente. Oulai e Fagioli si sono spesso sovrapposti, lasciando spazi preziosi agli avversari e compromettendo idee e ripartenze della Fiorentina. Il tecnico ha così interrotto l’esperimento all’intervallo, sostituendo Oulai.

La convivenza tra i due resta un progetto possibile, considerate le loro qualità, ma richiede ancora lavoro e dovrà essere riproposta più avanti. Prima servirà definire meglio compiti, posizioni e movimenti tattici, affinché possano integrarsi e dare equilibrio al gioco viola. Lo scrive la Nazione.