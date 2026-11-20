Una sosta che ha aumentato lo status di Alieu Njie, dopo aver esordito con la Svezia. Un esordio terminato con un infortunio, che però non sembra preoccupare troppo la Fiorentina. Come scrive La Nazione, non sono previsti accertamenti per il problema alla coscia, e filtra ottimismo sulle sua condizioni.

L'esterno sarà valutato stamani alla ripresa, e lì lo staff di Vanoli capirà i margini di manovra in vista di Monza. Se servirà essere prudenti, l'ala potrebbe saltare la sfida di lunedì, per poi tornare al meglio contro l'Udinese.