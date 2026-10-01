Luca Ranieri resta un punto fermo della Fiorentina nonostante i cambi di allenatori, compagni e gerarchie. Cresciuto nel club, anche con il ritorno di Paolo Vanoli è diventato rapidamente un riferimento e appare il principale candidato ad affiancare Dragusin al centro della difesa, per dare stabilità a un reparto ancora alla ricerca del proprio equilibrio. Durante la sua prima esperienza viola, il tecnico gli aveva tolto la fascia da capitano per affidarla a De Gea, senza però diminuirne il peso nello spogliatoio o la fiducia nei suoi confronti: una decisione che potrebbe averlo alleggerito da pressioni e responsabilità, permettendogli di concentrarsi sul campo.

Nell’intervista rilasciata ieri ai canali della Lega Serie A, Ranieri ha sottolineato il rapporto con Vanoli: «Il mister è tornato super carico. Ha dato una scossa sotto tutti i punti di vista, sia in campo che fuori. Non ci lascia mai un secondo. A ogni allenamento ci chiede sempre il massimo e a noi fa bene. Siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di un mister che ci stia sempre dietro. Abbiamo un ottimo rapporto, ci rispettiamo. Sono felice come tanti miei compagni che sia tornato. Con lui possiamo levarci grandi soddisfazioni». A 27 anni, il difensore è un riferimento per i tanti nuovi arrivati, forte di una lunga appartenenza alla società: «Faccio parte dei senatori perché sono qui da quando ho 13 anni e per militanza sono il più anziano. Però ho ancora 27 anni e mi sento fisicamente al top. Ho ancora voglia di imparare e di migliorarmi».

Alla Fiorentina attendono sei partite prima della nuova sosta di metà novembre, decisive per valutarne crescita e ambizioni: Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre alle 15 al Ferraris; Fiorentina-Como domenica 18 alle 15; Inter-Fiorentina domenica 25 alle 12.30 a San Siro; Fiorentina-Atalanta giovedì 29 alle 20.45 nel turno infrasettimanale; Sassuolo-Fiorentina lunedì 2 novembre alle 18.30; infine Fiorentina-Juventus domenica 8 alle 20.45 al Franchi. Tre incontri in casa e tre in trasferta, con quattro impegni concentrati in quindici giorni: serviranno continuità ed energie per capire quale ruolo potranno recitare i viola in campionato. Lo scrive la Nazione.