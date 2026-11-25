Le gerarchie del centrocampo della Fiorentina finiscono sotto la lente d'ingrandimento dopo la pesante sconfitta di Monza. In particolare, La Nazione si sofferma sulle situazioni di Cher Ndour e Nicolò Fagioli: il primo, sempre presente nelle scelte di Paolo Vanoli, sta attraversando un evidente calo di rendimento; il secondo, dopo un periodo complicato, potrebbe meritare una nuova opportunità dal primo minuto.

Ndour ha già superato i mille minuti in campionato, confermandosi uno dei giocatori maggiormente utilizzati dall'allenatore. Se inizialmente la sua fisicità e la capacità di recuperare seconde palle rappresentavano un valore aggiunto per l'equilibrio della squadra, nelle ultime settimane il rendimento del centrocampista classe 2004 è diminuito sensibilmente. Stanchezza, imprecisioni tecniche e qualche problema fisico hanno inciso sulle sue prestazioni, ma Vanoli ha continuato a considerarlo un punto fermo.

Discorso diverso per Fagioli, progressivamente scivolato ai margini delle rotazioni. L'ex Juventus ha attraversato un periodo complicato, caratterizzato da prestazioni discontinue e difficoltà nel ritrovare la condizione migliore. Tuttavia, secondo il quotidiano, il suo accantonamento potrebbe essere arrivato troppo frettolosamente.

Le qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi della manovra restano caratteristiche importanti per il centrocampo viola. In una Fiorentina alla ricerca di equilibrio, qualità e personalità, recuperare Fagioli potrebbe rappresentare una soluzione già disponibile all'interno della rosa.

Il messaggio per Vanoli è chiaro: continuare a puntare su Ndour senza valutare alternative potrebbe non essere più la scelta migliore. E Fagioli, dopo un periodo trascorso in secondo piano, aspetta un'occasione per tornare protagonista.