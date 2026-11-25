Il Corriere dello Sport analizza i limiti offensivi della Fiorentina: mancano soluzioni, Mastantuono è prevedibile e Pellegrino non viene sfruttato.
Fiorentina, il dollaro non può bastare a colmare un vuoto di gestione così evidente
Non è soltanto una questione di uomini o di modulo: alla Fiorentina manca anche uno sviluppo offensivo riconoscibile. Il Corriere dello Sport analizza i problemi della manovra viola, soffermandosi soprattutto sulla dipendenza dalle iniziative individuali di Franco Mastantuono e sul mancato sfruttamento delle caratteristiche di Mateo Pellegrino.
Secondo il quotidiano, la squadra continua ad affidarsi quasi esclusivamente agli spunti dell'argentino, che però sta diventando prevedibile per gli avversari. Mastantuono tende ad accentrarsi sempre dalla stessa parte per calciare con il sinistro e, quando non riesce a superare il diretto avversario, la Fiorentina fatica a trovare alternative per arrivare in area.
A 19 anni, il talento argentino deve ampliare il proprio repertorio e imparare a variare le soluzioni. Tra le possibilità suggerite c'è anche quella di scambiarsi occasionalmente la posizione con Njie, andando a giocare a sinistra per sfruttare il piede mancino e provare a mettere palloni in mezzo.
Un altro aspetto riguarda Pellegrino. Il centravanti viene utilizzato soprattutto come riferimento per proteggere il pallone sui rilanci di De Gea e permettere alla squadra di risalire il campo, ma le sue qualità nel gioco aereo non vengono adeguatamente sfruttate. Mancano infatti i cross e i rifornimenti necessari per valorizzare un attaccante con quelle caratteristiche.
Il risultato è una manovra poco armoniosa, priva di sviluppo e troppo dipendente dalle giocate dei singoli. Un limite che, secondo l'analisi del Corriere dello Sport, rappresenta uno dei problemi principali della Fiorentina.
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