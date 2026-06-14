Nazione: “Moise Kean accetterebbe solo queste condizioni per lasciare Firenze”

Il futuro di Moise Kean entrerà presto nel vivo. Entro una decina di giorni è previsto un incontro al Viola Park tra la dirigenza viola e l'entourage dell'attaccante per fare il punto sulla situazione. Dopo una stagione complicata sul piano fisico e mentale, il centravanti si sta godendo un periodo di riposo: la tibia è completamente guarita e, se la Fiorentina non avesse conquistato la salvezza con anticipo, sarebbe tornato in campo nelle ultime giornate contro Juventus e Atalanta. Resta invece da smaltire la delusione per il mancato Mondiale.