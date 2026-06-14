Il futuro di Moise Kean entrerà presto nel vivo. Entro una decina di giorni è previsto un incontro al Viola Park tra la dirigenza viola e l'entourage dell'attaccante per fare il punto sulla situazione. Dopo una stagione complicata sul piano fisico e mentale, il centravanti si sta godendo un periodo di riposo: la tibia è completamente guarita e, se la Fiorentina non avesse conquistato la salvezza con anticipo, sarebbe tornato in campo nelle ultime giornate contro Juventus e Atalanta. Resta invece da smaltire la delusione per il mancato Mondiale.
La Nazione
Nazione: “Moise Kean accetterebbe solo queste condizioni per lasciare Firenze”
Kean ha già fatto sapere di trovarsi bene a Firenze e di non avere alcuna intenzione di partire a tutti i costi. Tuttavia, davanti a una proposta importante per tutte le parti coinvolte, il discorso potrebbe riaprirsi. L'orientamento del giocatore è chiaro: prenderebbe in considerazione soltanto offerte provenienti da club impegnati almeno in Europa League, con una netta preferenza per la Champions League. Una scelta che conferma anche la volontà di proseguire la propria carriera nel calcio europeo, allontanando le sirene provenienti dall'Arabia Saudita.
Fabio Paratici si confronterà a lungo con Fabio Grosso prima del summit con gli agenti del giocatore. I due conoscono bene Kean fin dai tempi della Primavera della Juventus, quando l'attuale tecnico viola ne intuì il grande potenziale. Grosso darà il proprio parere tecnico, mentre il direttore sportivo definirà la linea del club. Superato il periodo della clausola rescissoria da 62 milioni, la decisione finale spetterà alla Fiorentina: in assenza di offerte di alto profilo e con un contratto da 4,5 milioni netti fino al 2029, Kean sarebbe felice di restare al centro dell'attacco viola. Lo scrive la Nazione.
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