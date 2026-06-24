La Fiorentina non sta lavorando soltanto al mercato dei giocatori, ma anche alla costruzione di uno staff tecnico di alto livello per supportare Fabio Grosso. Il nuovo allenatore arriverà con un gruppo ristretto di collaboratori fidati, composto dal vice Raffaele Longo, dal preparatore atletico Francesco Vaccariello e dal collaboratore tecnico Mauro Carretta.
La Nazione
Nazione: “Match analyst e fisioterapista. Due nomi nuovi per lo staff di Grosso”
Per rafforzare l’organizzazione della prima squadra, il club ha già individuato alcune figure di spessore. Tra queste c’è Claudio Filippi come preparatore dei portieri, mentre per il ruolo di match analyst piace lo spagnolo Damià Abella. Nell’area medica, invece, il nome nuovo è quello del fisioterapista toscano Andrea Magini, professionista con esperienze internazionali tra Cina, Villarreal e Chelsea.
Le scelte effettuate confermano la volontà della Fiorentina e di Fabio Paratici di accrescere competenze e professionalità in ogni settore. L’obiettivo non è soltanto costruire una squadra più competitiva, ma rafforzare l’intera struttura della prima squadra attraverso l’inserimento di figure altamente qualificate. Lo scrive la Nazione.
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