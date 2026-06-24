Nazione: “Match analyst e fisioterapista. Due nomi nuovi per lo staff di Grosso”

La Fiorentina non sta lavorando soltanto al mercato dei giocatori, ma anche alla costruzione di uno staff tecnico di alto livello per supportare Fabio Grosso

La Fiorentina non sta lavorando soltanto al mercato dei giocatori, ma anche alla costruzione di uno staff tecnico di alto livello per supportare Fabio Grosso. Il nuovo allenatore arriverà con un gruppo ristretto di collaboratori fidati, composto dal vice Raffaele Longo, dal preparatore atletico Francesco Vaccariello e dal collaboratore tecnico Mauro Carretta.

Per rafforzare l’organizzazione della prima squadra, il club ha già individuato alcune figure di spessore. Tra queste c’è Claudio Filippi come preparatore dei portieri, mentre per il ruolo di match analyst piace lo spagnolo Damià Abella. Nell’area medica, invece, il nome nuovo è quello del fisioterapista toscano Andrea Magini, professionista con esperienze internazionali tra Cina, Villarreal e Chelsea.