Mastantuono sì, Mastantuono no. A Firenze in queste ore tiene banco l'idea che Vanoli possa dare spazio a Genova al talento argentino: non tanto per le sue qualità (e ci mancherebbe) ma perché è reduce dagli impegni in Nazionale, da un lungo viaggio e da un solo allenamento di rifinitura prima della gara. La Nazione ha raccolto i diversi pareri di due ex viola sul concedere una maglia da titolare al giocatore di proprietà del Real Madrid.

Perché sì

Perché no

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non ha dubbi: "Tutta la vita in campo. I giocatori bravi, che siano al 10% o al 100% devono sempre giocare. Ci sono voli e trasferte lunghe da smaltire, ma se si sente di giocare non c'è dubbio: deve scendere in campo. Ricordo Batistuta: non penso abbia mai saltato una gara se non per seri infortuni. Quando era a disposizione giocava sempre".Più prudente: "Prima di tutto c'è un discorso di gruppo. Cosa hanno fatto gli altri per non poter giocare? Gonçalves, Gnonto e gli altri sono a disposizione. Il corpo non digerisce facilmente 10-12 ore di viaggio oltre al fuso orario e al rischio infortuni. La logica vorrebbe di preservarlo e tenerlo in panchina, al massimo concedendogli magari la ripresa. Forzarne il rientro potrebbe diventare controproducente: far giocare Mastantuono dall'inizio sarebbe una forzatura, Vanoli ha ampie scelte".