Tre gol per cancellare dubbi, critiche e giudizi frettolosi. La notte di Venezia può rappresentare la svolta dell’avventura viola di Franco Mastantuono, finito nel mirino dopo il difficile avvio della Fiorentina. Al Penzo il talento arrivato in prestito dal Real Madrid ha risposto sul campo, firmando la tripletta decisiva nel successo per 4-2.

A 19 anni e 28 giorni Mastantuono è diventato il più giovane straniero a realizzare una tripletta in Serie A e il più giovane calciatore della storia della Fiorentina a riuscirci. L’argentino ha inoltre superato Lionel Messi come più giovane connazionale autore di tre gol in una partita nei cinque maggiori campionati europei: la Pulce aveva stabilito il precedente primato a 19 anni e 259 giorni.

All’interno dello spogliatoio, però, nessuno aveva mai dubitato delle sue qualità. Mastantuono si è inserito rapidamente, costruendo un ottimo rapporto con De Gea e Pellegrino, insieme al quale offrirà una grigliata di asado alla squadra per festeggiare la prima vittoria. Adesso servirà evitare nuove pressioni eccessive, ma Vanoli potrebbe essere l’allenatore giusto per aiutarlo a esprimere tutto il suo talento. A chi lo aveva già bocciato, Mastantuono ha mandato tre risposte. Lo scrive la Nazione.