Mateo Pellegrino continua a seguire la propria strada per convincere Paolo Vanoli: lavorare, spingere e segnare. Mentre si ridisegnano le gerarchie dell’attacco viola, l’argentino si fa trovare pronto al momento giusto. A Venezia ha realizzato il secondo gol consecutivo dopo quello contro il Torino, mettendo il sigillo sulla vittoria della Fiorentina.

La rete del Penzo è arrivata al termine di un contropiede quasi perfetto. Servito nello spazio da uno splendido pallone di Fagioli, Pellegrino ha superato in velocità Moreno e battuto il portiere con freddezza. Tempi giusti e precisione per rispondere sul campo in un momento in cui la concorrenza nel reparto offensivo è particolarmente agguerrita.

Il ritorno di Vanoli ha infatti rimesso in discussione le gerarchie. Beto possiede caratteristiche adatte al calcio del tecnico, ma a Venezia è apparso ancora indietro di condizione. Pellegrino, invece, sta bene e continua a lottare silenziosamente per una maglia da titolare: prima doveva vedersela con Kean, adesso con Beto. Con due gol consecutivi, però, togliergli spazio diventa sempre più difficile. Lo scrive la Nazione.