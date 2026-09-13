«Ma il migliore è stato Fagioli». Il riconoscimento di Franco Mastantuono, premiato come MVP dopo la tripletta realizzata a Venezia, racconta la grande prestazione del centrocampista viola. Qualità, sostanza, visione di gioco e leadership: con il ritorno di Paolo Vanoli, Nicolò Fagioli si è ripreso la Fiorentina e adesso può tornare anche in Nazionale.

Il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini ha già inserito il suo nome nella lista dei sessanta giocatori sotto osservazione e potrebbe convocarlo per le quattro partite di Nations League. Fu proprio Mancini a farlo debuttare in azzurro il 16 novembre 2022, nell’amichevole contro l’Albania. Fagioli tornò poi in Nazionale nel giugno 2024, con Luciano Spalletti, giocando contro Turchia e Bosnia.

A Venezia il numero 44 ha cancellato un pessimo inizio di stagione, assumendosi anche le responsabilità per le tre sconfitte iniziali: «Vanoli appena arrivato ha subito dato due-tre “bastonate” dentro lo spogliatoio». Il tecnico gli ha restituito le chiavi del centrocampo e Fagioli ha diretto entrambe le fasi, dando equilibrio alla squadra e tenendo uniti i reparti. Il simbolo della sua partita è lo splendido assist per il gol del 3-1 di Pellegrino, conferma delle parole di Atta: «Fagioli vede cose che gli altri non vedono». Lo scrive il Corriere dello Sport.