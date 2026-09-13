Franco Mastantuono si è preso la scena a Venezia con una prestazione da fuoriclasse: cinque tiri in porta, l’85% dei passaggi riusciti, tre dribbling completati, sei duelli vinti e soprattutto tre gol, decisivi per regalare alla Fiorentina i primi punti della stagione. A 19 anni e 28 giorni è diventato il più giovane argentino a realizzare una tripletta in uno dei cinque maggiori campionati europei, superando Lionel Messi, e lo straniero più giovane di sempre a riuscirci in Serie A.

La serata del Penzo rappresenta un’altra tappa nella precoce ascesa dell’argentino, già decisivo nel Superclásico tra River Plate e Boca Juniors e acquistato dal Real Madrid per circa 60 milioni di euro. Nel settembre scorso era inoltre diventato il più giovane calciatore a indossare la maglia numero 10 dell’Argentina, battendo il record di Diego Armando Maradona. La Fiorentina è riuscita a portarlo a Firenze grazie ai rapporti di Fabio Paratici con il Real, ai consigli di Mourinho e al fascino esercitato dalla storia viola sui calciatori argentini.

Mastantuono ha risposto immediatamente a chi ne aveva messo in dubbio il valore dopo la sostituzione contro il Torino. Oltre alla tripletta, Vanoli avrà apprezzato soprattutto i cinque palloni recuperati, segnale di disponibilità e sacrificio anche nella fase difensiva. «Il migliore in campo è stato Nicolò, volevo regalargli il premio», ha detto riferendosi a Fagioli. Adesso offrirà una grigliata di asado ai compagni insieme a Pellegrino, mentre agli amici ha confidato di voler arrivare a quota 15 reti in stagione. Difficile, ma non impossibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.