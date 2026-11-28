Dopo il 3-0 di Monza, la Fiorentina cerca a Udine una risposta sul piano del gioco e della personalità. Tra i più attesi c’è Franco Mastantuono, uno dei pochi viola capaci di accendere la manovra con una giocata individuale. Al Brianteo, però, anche l’argentino è rimasto coinvolto nella prova negativa della squadra. Poco incisivo e impreciso nelle scelte, non è riuscito a cambiare il corso della partita ed è stato sostituito da Vanoli al 67’.

Il diciannovenne ha il dribbling, la qualità tecnica e la personalità per diventare un riferimento offensivo. Dopo Monza si è scusato con i tifosi sui social e ha assicurato che il gruppo saprà rialzarsi. A Udine gli si chiede di tradurre quella presa di responsabilità in una prestazione più continua, mettendo lucidità e coraggio al servizio della squadra.

Vanoli dovrà restituirgli fiducia e metterlo nelle condizioni di incidere, continuando a chiedergli sacrificio e applicazione. Per Mastantuono il passo avanti passa anche dalla capacità di essere decisivo nelle partite con pochi spazi e molta pressione. La Fiorentina ha bisogno del suo contributo dentro una reazione che coinvolga tutto il gruppo. Lo scrive la Nazione.