Dopo giorni di indiscrezioni, ora confermate, la Fiorentina è uscita allo scoperto per Franco Mastantuono. La Nazione analizza oggi sulle sue pagine il profilo dell'italo-argentino e le concorrenti. Classe 2007, oscilla tra la trequarti e la zona destra del fronte offensivo. Non un'ala purissima, ma un giocatore che comunque può fare molto comodo a Grosso anche nell'ottica di variare il tema tattico dal 4-3-3 al 4-3-2-1. La trattativa si è scaldata all'improvviso, quando il Real ha fatto sapere al giocatore di non prendere in considerazione il ritorno al River Plate.

Il club spagnolo (Mourinho intanto non lo ha scelto tra i convocati per l'amichevole di questa sera proprio contro i viola alle ore 18 a Klagenfurt in Austria) lo vuole misurare in un campionato europeo per confermarne le potenzialità viste in Argentina, che hanno spinto i Blancos (lo scorso agosto) ad acquistarlo per 45 milioni di euro. Stagione dell'approdo in Europa così così, in una squadra piena zeppa di concorrenza: 3 gol e un assist a fronte di 35 presenze.

Insomma, c'è bisogno di continuità, che al Real non può avere. Da qui l'idea Fiorentina, con Paratici che è stato il primo a girare nella direzione del talento di Azul. Sul tavolo, però, tantissime proposte: si è parlato in Italia di Milan, Juventus e Roma (ma la Fiorentina è in netto vantaggio), oltre che di Benfica, Siviglia, Sporting Lisbona, Real Sociedad, Villarreal e Fulham, con gli inglesi che sembrano gli antagonisti principali della Fiorentina.