Franco Mastantuono, arrivato alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid, ha attirato l’attenzione sui social per il nuovo taglio di capelli, descritto come uno stile da rockstar in sintonia con la sua passione per la chitarra. Il talento argentino di Azul, però, vuole soprattutto continuare a farsi notare in campo.

La convocazione dell’Argentina per tre amichevoli gli offrirà la possibilità di condividere lo spogliatoio con Lionel Messi. Tra gli appuntamenti c’è la partita del 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, indicata nel testo come l’ultima di Messi con l’Albiceleste. Per Mastantuono sarebbe un’esperienza speciale, anche se i paragoni con il campione argentino portano con sé aspettative enormi.

A Firenze il giovane ha già mostrato il suo talento con la tripletta contro il Venezia in Serie A, diventando il più giovane calciatore straniero a segnare tre gol in una sola partita nella storia viola. È un risultato che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma per affermarsi ai massimi livelli dovrà trovare continuità. Il prestito alla Fiorentina gli offre spazio per crescere e affinare il proprio gioco. Lo scrive la Nazione.