Si avvicina la fine del mercato, con il centrocampo osservato speciale. Paratici deve certamente sfoltire il reparto in vista del rush finale e secondo La Nazione nelle possibilità di addio potrebbe entrare anche Rolando Mandragora.

Due opzioni, occhio agli ultimi giorni

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Fino ad ora l'ex Udinese e il suo entourage sono rimasti lontani dal mercato, ma circolano voci relative a Genoa e Bologna e attenzione all'ultima settimana. Qualcosa potrebbe infatti accadere negli ultimi giorni.