Rolando Mandragora resta al momento alla Fiorentina, ma occhio al rush finale di mercato
Si avvicina la fine del mercato, con il centrocampo osservato speciale. Paratici deve certamente sfoltire il reparto in vista del rush finale e secondo La Nazione nelle possibilità di addio potrebbe entrare anche Rolando Mandragora.
Due opzioni, occhio agli ultimi giorniFino ad ora l'ex Udinese e il suo entourage sono rimasti lontani dal mercato, ma circolano voci relative a Genoa e Bologna e attenzione all'ultima settimana. Qualcosa potrebbe infatti accadere negli ultimi giorni.
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