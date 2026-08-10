Là davanti resta la curiosità per capire chi possa essere il rinforzo di qualità sul quale sta lavorando la Fiorentina. I tavoli apparecchiati sono stati tantissimi per tutta l’estate. Adesso l’identikit è noto e la sensazione è che il profilo sia da ricercare fra quelli in uscita di una big europea.

Intanto la Fiorentina continua a lavorare sul doppio fronte Piccoli-Pellegrino. L’ex Cagliari ha aperto all’ipotesi Bologna, dove andrebbe a giocarsi il posto con Dovbyk. Sartori vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto alla richiesta di 18 milioni della Fiorentina, ma l’affare non sembra in pericolo.

Formula chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Identica a quella che la Fiorentina utilizzerebbe poi con il Parma per Pellegrino (5 milioni subito e 25 il prossimo anno). Lo scrive la Nazione.