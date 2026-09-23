La sosta per le nazionali dividerà la Fiorentina in due: otto giocatori lasceranno il Viola Park, mentre Paolo Vanoli avrà circa tre settimane per lavorare sul piano fisico e tattico con il resto della squadra. Fagioli è stato convocato dall’Italia per la Nations League; Ndour raggiungerà l’Under 21 per le gare di qualificazione europea.

Mastantuono sarà impegnato nelle amichevoli dell’Argentina e rientrerà soltanto a ridosso della trasferta di Genova. Quattro partite attendono Dragusin con la Romania e Pongracic con la Croazia, mentre Njie giocherà con la Svezia Under 21 contro Polonia e Macedonia del Nord.

Oulai sarà a disposizione della Costa d’Avorio per due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa e un’amichevole. Beto, invece, affronterà Tanzania e Nigeria con la Guinea-Bissau e potrebbe tornare a Firenze già all’inizio di ottobre. Per Vanoli sarà una sosta utile per preparare la ripresa, ma dovrà attendere gli ultimi rientri per ritrovare il gruppo al completo. Lo scrive la Nazione.