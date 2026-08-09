La Fiorentina si prepara a concentrare le proprie attenzioni sul centravanti. La trattativa per il passaggio di Roberto Piccoli al Bologna, avviata da tempo, è già in fase avanzata: il club viola punta a incassare 18-20 milioni di euro dalla sua cessione per poi accelerare sul sostituto.

La prima scelta è Mateo Pellegrino del Parma, attaccante argentino che sarebbe già sostanzialmente promesso alla Fiorentina. Per lui la società viola sarebbe pronta a investire circa 30 milioni di euro, attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Fiorentina è nettamente avanti rispetto alla Juventus, che prenderebbe Pellegrino soltanto in prestito e dovrebbe prima sfoltire il proprio reparto offensivo.

I dirigenti viola hanno iniziato a parlare con Pellegrino già a giugno e lo considerano qualcosa in più di un semplice vice-Kean. L'argentino arriverebbe infatti per contendersi il posto con Moise Kean, anche in prospettiva futura: la convivenza tra i due potrebbe rappresentare una sorta di staffetta in vista della prossima estate, quando potrebbe tornare d'attualità il tema di una possibile cessione dell'attuale centravanti viola. Lo scrive la Nazione.