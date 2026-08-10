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La Fiorentina è tornata al lavoro ieri pomeriggio al Viola Park dopo ventiquattro ore di riposo, iniziando la settimana che porterà al primo appuntamento ufficiale della stagione. L’attenzione era soprattutto per Franco Mastantuono, che ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni dopo due giorni di lavoro individuale.

L’inserimento dell’argentino sarà graduale, anche se fino alla fine di luglio aveva lavorato regolarmente con il gruppo del Real Madrid. L’obiettivo è migliorare la condizione nei prossimi giorni per provare a essere a disposizione di Fabio Grosso già venerdì. Nel frattempo, in attesa degli ultimi rinforzi dal mercato soprattutto in attacco, il tecnico continua a lavorare sul 4-3-2-1 utilizzato nelle ultime settimane.

Buone notizie anche per Christ Oulai. Il centrocampista ha smaltito lo stato febbrile ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo dopo aver saltato l’amichevole di giovedì contro il Deportivo. Lo scrive la Nazione.