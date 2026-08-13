La cessione di Roberto Piccoli al Bologna è stata il risultato di un lungo lavoro, accelerato dalla decisione della Fiorentina di puntare con forza su Mateo Pellegrino. Decisivo anche il lavoro dell'agente Alessandro Lucci, che ha contribuito a trovare la soluzione giusta per l'attaccante ex Cagliari dopo che il club viola aveva scelto di cambiare volto al reparto offensivo.

Piccoli aveva iniziato l'estate con l'obiettivo di convincere Fabio Grosso a confermarlo, presentandosi al ritiro in ottime condizioni. Durante la preparazione era stato tra i più brillanti sotto porta, segnando contro QPR e Watford nella tournée inglese e trovando il gol anche contro il Real Madrid. Le possibilità di permanenza erano così aumentate, prima di diminuire nuovamente con l'accelerazione della Fiorentina per Pellegrino. A quel punto si erano interessate Lazio e Genoa, senza però arrivare alla chiusura.

La svolta è arrivata circa due settimane fa con l'inserimento del Bologna. Inizialmente il club rossoblù avrebbe preferito un semplice prestito, ma il confronto tra Paratici e Fenucci ha portato alla formula definitiva: obbligo di riscatto legato alla salvezza del Bologna, che permetterà alla Fiorentina di incassare 18 milioni di euro, oltre al 10% sulla futura rivendita. Una soluzione che soddisfa tutte le parti e permette a Piccoli di iniziare una nuova esperienza. Lo scrive la Nazione.