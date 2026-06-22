Nazione: “La Lazio deve fare cassa, Mandas non è incedibile. Paratici si avvicina”

Uno dei candidati è Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio e reduce dall’esperienza in prestito al Bournemouth

De Gea è sul mercato ma ancora mancano le squadre pronte a portarlo via da Firenze. Intanto Fabio Paratici si è mosso nelle ultime ore per individuare un eventuale sostituto.

Uno dei candidati è Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio e reduce dall’esperienza in prestito al Bournemouth, dove non ha mai trovato spazio. Il club inglese, infatti, non eserciterà il riscatto fissato a 15 milioni di euro nell’accordo siglato a gennaio. Con il passaggio di Provedel all’Inter, il portiere greco rappresenta una delle opzioni per la porta biancoceleste, ma non è considerato incedibile. La Lazio, infatti, ha necessità di fare cassa per finanziare il mercato in entrata.