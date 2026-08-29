Nell’operazione potrebbe essere coinvolto anche Rolando Mandragora
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Resta molto caldo anche il fronte dell’esterno offensivo. La Fiorentina ha intensificato i contatti con il Torino per Alieu Njie, giovane talento che il club viola vuole acquistare subito a titolo definitivo.
L’accordo con il calciatore è già stato raggiunto, con un contratto pronto fino al 2031. Manca invece l’intesa con il Torino, con il presidente Urbano Cairo impegnato in prima persona nella trattativa.
Nell’operazione potrebbe essere coinvolto anche Rolando Mandragora. Le parti continuano a lavorare e la sensazione è che l’affare possa essere definito nel corso del fine settimana. Lo scrive la Nazione.
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