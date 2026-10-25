Il tifo organizzato viola diserterà la trasferta contro l’Inter per protestare contro il costo dei biglietti e le modalità di vendita del settore ospiti. Alla decisione della Curva Fiesole si sono unite l’Associazione Tifosi Fiorentini e il Centro Coordinamento Viola Club, rinunciando a organizzare il viaggio a Milano.

La contestazione riguarda anche la mancata prelazione per associazioni e gruppi organizzati, che seguono abitualmente la Fiorentina in trasferta. Una presa di posizione che supera la singola partita e richiama un problema condiviso da altre tifoserie italiane.

Il terzo anello blu di San Siro potrebbe comunque ospitare alcune centinaia di sostenitori viola, soprattutto residenti in Lombardia. Gli altri seguiranno la gara da casa o nei tradizionali ritrovi vicino al Franchi, riunendosi per pranzare e sostenere a distanza la squadra di Vanoli. Lo scrive la Nazione.