La Fiorentina ha subito 25 gol in 11 giornate, alla media di 2,27 a partita, e la porta di De Gea non è mai rimasta inviolata in campionato. I viola hanno la seconda peggior difesa della Serie A insieme a Monza e Udinese, davanti soltanto al Sassuolo, che ha incassato 29 reti. Nelle ultime tre giornate sono arrivati cinque punti e otto gol segnati, sui 17 complessivi, ma anche sei reti subite, due a partita contro Atalanta, Sassuolo e Juventus.

Contro la Juventus la Fiorentina è passata due volte in vantaggio e si è fatta raggiungere in entrambe le occasioni. Sul primo pareggio Viery si è fatto sorprendere da Kolo Muani, che ha servito Woltemade davanti alla porta. Sul 2-2 De Gea ha sbagliato l’uscita sul calcio d’angolo da cui è nato il gol di Bremer. Vanoli ha ribadito la fiducia nel suo capitano, mentre la prova dello spagnolo ha riaperto il dibattito sul suo rendimento.

Durante la sosta Vanoli dovrà lavorare sulle coperture preventive, sulle transizioni avversarie e sulla gestione dei vantaggi. Il baricentro più alto ha reso la squadra più aggressiva, ma gli equilibri difensivi restano precari e riguardano anche il lavoro di chi gioca davanti alla difesa. Pongracic è atteso al rientro e Ranieri avrà più tempo per ritrovare la condizione migliore. Dragusin è diventato un riferimento del reparto, mentre Viery ha alternato buone prestazioni a errori di inesperienza. Lo scrive la Nazione.