L'impressione è che questi saranno gli ultimi sette mesi di De Gea a Firenze: il futuro si chiama Tommaso Martinelli
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Il Corriere dello Sport si sofferma su David De Gea, in particolare sul futuro di questo giocatore. Christensen e Lazzerini non danno certezze, ma a fine anno lo spagnolo lascerà Firenze:
Le alternative in questo momento non ci sono (Christensen e Lezzerini non danno sicurezze), ma la Fiorentina e soprattutto il ds Paratici, che già a giugno scorso si era guardato intorno, ragionano sul futuro di un portiere che pesa 3,5 milioni di euro netti a stagione sulle casse del club. L'impressione è che questi saranno gli ultimi sette mesi di De Gea a Firenze: il futuro si chiama Tommaso Martinelli, portiere di proprietà della Fiorentina in prestito in B all'Avellino, ma i viola in questo periodo scandaglieranno il mercato internazionale per cercare anche altro. Si fa sempre il nome di Santiago Beltran, classe 2004 del River Plate.
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