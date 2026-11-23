Eddy Kouadio e Lorenzo Lucchesi ritrovano stasera la Fiorentina da avversari. Entrambi cresciuti nel settore giovanile viola, si sono ritagliati un posto nella difesa del Monza di Ivan Juric e stanno trovando continuità in Serie A. Il primo è ancora di proprietà della Fiorentina, mentre il secondo è passato a titolo definitivo ai brianzoli.

Kouadio, pratese classe 2006, ha mosso i primi passi tra Galcianese e Tobbiana prima di approdare alla Fiorentina nel 2021. In prestito secco al Monza, ha conquistato la fiducia di Juric grazie a fisicità, personalità e qualità nella gestione del pallone. Ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Cagliari e a settembre ha ricevuto la convocazione di Mancini in Nazionale maggiore, senza esordire. Il debutto con l’Under 21 è arrivato nell’ultima sosta. Poco attratto dagli smartphone e legato agli amici d’infanzia, a giugno tornerà alla Fiorentina, che ne segue la crescita.

Lucchesi, fiorentino e tifoso viola, è un classe 2003 che ha inseguito a lungo l’esordio in prima squadra senza riuscirci. Dopo le esperienze con Ternana e Reggiana è approdato al Monza, che lo ha riscattato dopo la promozione. Anche lui ha ripagato la fiducia di Juric con prestazioni convincenti, diventando un riferimento della retroguardia. Stasera affronterà per la prima volta da giocatore del Monza la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Lo scrive la Nazione.