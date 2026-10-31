La Fiorentina potrà contare sul sostegno dei propri tifosi anche lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I numeri sono ancora da definire, ma si prevede di superare abbondantemente le mille presenze, con la possibilità di avvicinarsi a duemila. Una trasferta agevole che tradizionalmente richiama molti sostenitori viola al Mapei Stadium, pronti ad accompagnare la squadra di Vanoli nonostante le difficoltà.

Il precedente del 6 dicembre scorso resta però amaro: circa quattromila tifosi seguirono la Fiorentina sperando nella svolta dopo il “patto del megafono” di Bergamo, ma arrivò una sconfitta per 3-1 e la contestazione finale del settore ospiti. A segnare quella giornata fu anche il litigio tra Mandragora e Kean per calciare il rigore del momentaneo vantaggio, poi trasformato dal centrocampista. Un episodio simbolo delle divisioni dello spogliatoio, prima della rimonta del Sassuolo.

Quasi undici mesi dopo, la Fiorentina cerca ancora risposte, mentre il sostegno del pubblico continua. Contro l’Atalanta la Fiesole ha incitato la squadra per tutta la partita, mostrando però freddezza al saluto finale. L’atteggiamento resta quello delle ultime settimane: sostenere i giocatori durante la gara, pur nell’insoddisfazione, aspettando che arrivino finalmente vittorie e segnali concreti di ripresa. Lo scrive la Nazione.