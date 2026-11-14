Il ritorno di Fabiano Parisi potrebbe incidere sulle strategie della Fiorentina a gennaio: resta da capire quale sarà il suo ruolo nella squadra di Vanoli.
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Il recupero di Fabiano Parisi non rappresenta soltanto una buona notizia per Paolo Vanoli, ma potrebbe avere conseguenze anche sulle strategie della Fiorentina in vista del mercato di gennaio. Come evidenzia La Nazione, il ritorno del terzino apre infatti una riflessione all'interno dell'area tecnica viola sulla gestione della corsia sinistra.
Nella passata stagione, Parisi aveva dimostrato di poter interpretare anche un ruolo più avanzato, diventando una sorta di jolly a disposizione dell'allenatore. Da qui il possibile bivio: intervenire sul mercato per acquistare un altro terzino sinistro, restituendo a Parisi maggiore libertà di incidere qualche metro più avanti, oppure tornare ad affidargli stabilmente la corsia difensiva.
Una decisione che, sottolinea il quotidiano, dipenderà soprattutto dalle risposte che il giocatore darà una volta tornato a disposizione. Prima di qualsiasi valutazione sul mercato, sarà dunque fondamentale capire a quali livelli Parisi riuscirà a tornare dopo il lungo stop.
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