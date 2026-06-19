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Nazione: “Il piano Paratici, ambizione e continuintà. Aria nuova al Viola Park”

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La Nazione analizza la conferenza stampa di ieri, con il piano di Fabio Paratici e di tutta la dirigenza
Redazione VN

La Nazione si sofferma sulla conferenza stampa fiume avvenuta ieri al Viola Park. Una conferenza che, come scrive il quotidiano, sa di rivoluzione. la parola chiave è stata ambizione per Fabio Paratici, una rotta tracciata in sinergia con la società. Il dirigente ha voluto far capire i programmi di questa Fiorentina, basati soprattutto su una continuità che duri nel tempo. Un'ambizione connessa alle disponibilità del club, ed alla sostenibilità economica. Il mercato sarà uno snodo cruciale per Paratici, che ha preso di petto questioni pesanti, come quella di Moise Kean. Una nuova era si è aperta, anche se sarà il campo a parlare.

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