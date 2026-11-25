Per provare a uscire dalla crisi, la Fiorentina ha scelto di chiudersi nel proprio centro sportivo. Dopo il 3-0 di Monza, Paolo Vanoli e la società hanno deciso di comune accordo di mandare la squadra in ritiro al Viola Park almeno fino alla partenza per Udine. Una scelta sulla quale si sofferma La Nazione, evidenziando un particolare paradosso: i giocatori resteranno proprio nella struttura in cui trascorrono già quotidianamente gran parte del loro tempo.

Il Viola Park, presentato da Fabio Paratici come un centro sportivo dotato di ogni genere di comodità e servizi, dovrà adesso diventare il luogo della ripartenza. Ma quanto potrà incidere concretamente questa decisione sulle abitudini di un gruppo che già si allena e vive buona parte delle proprie giornate al suo interno?

Il rischio, secondo il quotidiano, è che la novità più significativa consista semplicemente nel salire in camera dopo cena anziché tornare a casa. Un cambiamento delle serate, dunque, senza necessariamente modificare il resto della quotidianità.

A questo proposito viene richiamata anche una riflessione di Aurelio Andreazzoli, che in estate, parlando della Primavera, aveva sottolineato come stare troppo bene non sia sempre il modo migliore per compiere un salto di qualità. Un concetto che oggi potrebbe riguardare anche la prima squadra, chiamata a riscoprire sacrificio e spirito di gruppo.

Resta inoltre aperta la possibilità che il ritiro venga prolungato oltre la trasferta di Udine. In caso di risultato deludente, infatti, la società potrebbe decidere di andare avanti a oltranza, proprio come accaduto nella passata stagione.