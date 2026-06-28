La trattativa tra Fiorentina e River Plate per Lucas Beltran è tornata a prendere quota. I due club hanno già raggiunto un'intesa sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni e il 50% sulla futura rivendita in favore dei viola. Mancava soltanto il sì del giocatore.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Il messaggio diretto di Grosso e Paratici a Beltran”
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Nazione: “Il messaggio diretto di Grosso e Paratici a Beltran”
Dopo un iniziale rifiuto all'idea di tornare in Argentina, la posizione di Beltran si è ammorbidita
Dopo un iniziale rifiuto all'idea di tornare in Argentina, la posizione di Beltran si è ammorbidita. Da una parte il River Plate ha intensificato i contatti per convincerlo, dall'altra la Fiorentina gli ha comunicato chiaramente che non rientra nei piani di Fabio Grosso e che, in caso di permanenza, rischierebbe anche di non essere convocato per il ritiro estivo.
La trattativa non è ancora chiusa perché restano da superare gli ostacoli economici, soprattutto legati all'ingaggio da circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, rispetto a pochi giorni fa, il ritorno di Beltran al River Plate appare oggi decisamente più vicino. Lo scrive la Nazione.
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