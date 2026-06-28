Nazione: “Il messaggio diretto di Grosso e Paratici a Beltran”

La trattativa tra Fiorentina e River Plate per Lucas Beltran è tornata a prendere quota. I due club hanno già raggiunto un'intesa sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni e il 50% sulla futura rivendita in favore dei viola. Mancava soltanto il sì del giocatore.