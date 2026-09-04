VIDEO VN - Donadel: “Fagioli qualità rara. Ma non ha mai giocato in una squadra perfetta per lui”

Archiviati momentaneamente i festeggiamenti per il Centenario, l’attenzione di Firenze torna sulla squadra di Fabio Grosso, chiamata a reagire dopo un avvio di campionato molto complicato. Domani contro il Torino, in una partita che celebrerà anche lo storico gemellaggio tra le tifoserie, al Franchi sono attesi oltre 20mila spettatori.

Il sostegno del pubblico non mancherà, ma la richiesta è chiara: la Fiorentina deve conquistare la prima vittoria stagionale. La squadra è ancora ferma senza successi e non può permettersi di prolungare ulteriormente questo momento negativo.

I primi segnali di insofferenza sono già emersi dopo la sconfitta contro il Frosinone, quando i giocatori sono stati accompagnati da numerosi fischi, avvertiti anche durante le celebrazioni del Centenario. Le difficoltà della scorsa stagione sono ancora vive nella memoria dei tifosi, che chiedono alla nuova Fiorentina un rapido cambio di passo. Lo scrive la Nazione.