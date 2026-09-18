In vista del Napoli, le riflessioni di Vanoli riguardano anche la corsia sinistra. Con Parisi ancora ai box e atteso tra novembre e dicembre, il tecnico deve trovare una soluzione che garantisca qualità senza esporre troppo la squadra. Valdepenas ha personalità e prospettive importanti, ma la sua poca propensione alla fase difensiva potrebbe spingere Vanoli alla prudenza contro il Napoli.

Come riporta la Nazione, l'opzione Viery prende quota, centrale naturale che il tecnico ha già utilizzato da terzino, come a Venezia. Il brasiliano offre maggiore copertura e, quando la squadra si abbassa, può trasformarsi quasi in un terzo centrale, lasciando più libertà di spinta all’altro terzino. È il compromesso che Vanoli sta cercando: una Fiorentina capace di attaccare senza perdere equilibrio. I quattro gol di Venezia hanno mostrato il potenziale offensivo, i due incassati hanno invece evidenziato il lavoro ancora da fare. Il clean sheet contro il Pisa è stato un primo passo, ma contro il Napoli serviranno ulteriori conferme. Prima la solidità, poi tutto il talento davanti.