La fascia destra della Fiorentina sarà una delle zone decisive della sfida con l’Inter: Alex Jimenez affronterà Federico Dimarco in una sorta di derby personale per l’ex milanista. L’esterno nerazzurro è un riferimento offensivo della squadra di Chivu, pericoloso nei cross, nelle conclusioni e sui calci piazzati, con due gol e sei assist nelle ultime venti presenze in campionato.

Per Jimenez sarà soprattutto una prova di attenzione e disciplina tattica. Lo spagnolo ha mostrato qualità nella spinta, ma deve migliorare nelle letture difensive: contro Dimarco serviranno puntualità nelle coperture e capacità di mantenere la posizione, contando anche sull’aiuto di Mastantuono.

La Fiorentina dovrà però cercare di sfruttare gli spazi lasciati alle spalle dell’interista. Le accelerazioni di Jimenez e Mastantuono possono costringere Dimarco a ripiegare, limitandone la presenza offensiva e trasformando un duello difficile in un’opportunità per attaccare. Lo scrive la Nazione.