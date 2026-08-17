Nel post Ferragosto è tornato a circolare con forza l’interesse del Como per Moise Kean. Le indiscrezioni provenienti dalle sponde del lago, però, non si sono ancora trasformate in un’offerta ufficiale alla Fiorentina.

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per capire definitivamente il futuro dell’attaccante. Se il Como è realmente intenzionato ad affondare il colpo, anche alla luce del possibile standby per Delap del Chelsea, dovrà presentare una proposta concreta e convincente sia alla società viola sia all’entourage del giocatore.

Kean, intanto, è apparso pienamente coinvolto nel progetto tecnico di Fabio Grosso, come dimostrato anche nella gara di Coppa Italia contro il Benevento. Restano dunque alcune ore di attesa su più fronti, ma per il mercato della Fiorentina la volata finale è ormai cominciata. Lo scrive la Nazione.