La Fiorentina non può permettersi di fermarsi proprio adesso. È il messaggio che emerge dall'analisi de La Nazione, che individua nel prossimo calendario un'occasione importante per la squadra di Paolo Vanoli. Dopo i cinque punti conquistati contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, i viola sono chiamati a dare continuità ai risultati per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica.

Il programma prevede due trasferte consecutive contro Monza e Udinese, entrambe nell'arco di sei giorni, prima delle sfide con Cagliari, Parma e Bologna. Cinque appuntamenti contro avversarie che, almeno in questa fase della stagione, rappresentano dirette concorrenti della Fiorentina. L'assenza di impegni contro le big offre una possibilità da sfruttare: lasciare punti per strada potrebbe infatti complicare ulteriormente la situazione in classifica.