La vittoria per 4-2 sul Sassuolo ha messo in evidenza il peso dei giovani nella Fiorentina. Tre reti su quattro al Mapei Stadium portano la firma di giocatori di 21 anni o meno, Njie, Mastantuono e Valdepeñas, quest’ultimo al primo gol in viola. L’altra è stata segnata da Pellegrino. I calciatori nati dal 2005 in avanti hanno firmato nove dei 15 gol viola in campionato, pari al 60%. Mastantuono, classe 2007, guida il gruppo con quattro reti, seguito dai due classe 2005 Jiménez e Njie, a quota due, e da Valdepeñas, classe 2006.

I numeri riflettono la scelta fatta in estate di puntare su una rosa più giovane. Dopo dieci giornate, considerando i giocatori schierati, la Fiorentina è la quarta squadra più giovane della Serie A con 24,4 anni di media, dietro soltanto a Monza, Frosinone e Parma. La scorsa stagione i viola erano undicesimi in questa graduatoria, con una media di 26,2 anni. Il successo di Reggio Emilia mostra quanto i giovani possano già incidere, mentre le partite di ottobre hanno evidenziato la difficoltà della squadra nel reagire agli errori e ai gol subiti.

Il compito di Vanoli è dare continuità a questo gruppo, aiutandolo a mantenere fiducia anche quando la partita si complica. A Reggio Emilia il legame tra vivaio e prima squadra si è visto anche in panchina, dove sedevano tre ragazzi della Primavera. Con il mediano Cianciulli, classe 2008, c’erano l’attaccante Croci e il difensore Beldenti, entrambi classe 2010. La speranza è che la risalita in classifica consolidi un gruppo destinato a diventare l’ossatura della Fiorentina dei prossimi anni. Lo scrive la Nazione.